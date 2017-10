Pamela David a De Brito: "Lo felicito porque tiene un panel que le hace un programa maravilloso"

A fines de junio, en el marco del escándalo por su affaire con Diego Latorre, Natacha Jaitt dialogó en Pamela a la tarde con Pamela David.

Lo cierto es que a Ángel de Brito, la entrevista de la conductora a la morocha no le gustó del todo y expresó en Twitter su disconformidad.

"La peor entrevista del año", escribió el animador en la red social. Y luego, agregó una chicana: "¿Cuando vuelve Desayuno Americano?", se preguntó con ironía.

Pues bien. Este viernes, como mucha agua ya corrida por debajo del puente, un notero de BDV encontró a Pamela y le preguntó si luego de aquel entuerto ella y De Brito habían retomado el diálogo.

"No me importa. No sé qué le pasa a él. Yo lo felicito porque tiene un gran panel que le hace un programa maravilloso", arrancó a decir Pamela, acompañando sus palabras con gestos. "Que analicen cómo entrevista él", concluyó la periodista. Al parecer, la bronca continúa.

