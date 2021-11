Palomino sobre las críticas que recibió mientras engordaba en "secreto" para hacer de Maradona: "Hubo mucha mirada cruel"

Juan Palomino firmó un contrato de confidencialidad para hacer Maradona: Sueño Bendito y no podía contar el motivo por el cual subía de peso. Engordó 20 kilos para interpretar a Diego y fue acosado con comentarios gordofóbicos. Su palabra.

Juan Palomino es uno de los actores que interpretó a Diego Armando Maradona en la última etapa de su carrera, ya retirado del fútbol, en la serie Sueño Bendito de Amazon Prime Video. Sin embargo, una de las mayores dificultades pasó por fuera de las grabaciones de la exitosa ficción.

Palomino tuvo que engordar 20 kilos para protagonizar al Diez, cuestión por la que recibió "miradas crueles" vinculadas a su aumento de peso.

El actor, por contrato de confidencialidad con la productora, no podía revelar el motivo que lo impulsaba a subir de peso, no podía contar que iba a personificar a Diego Maradona.

Ahora, que finalizó la primera temporada de Sueño Bendito, Palomino recuperó su peso anterior y, en diálogo con PrimiciasYa.com, confesó que sufrió por las críticas que recibió mientras engordaba en "secreto".

"Fue toda una aventura la transformación física, pero muy cuidado obviamente por la productora, el médico, la nutricionista, hubo análisis y todo estuvo bajo control. Lo más complicado fue la mirada de los otros, y esto lo quiero destacar porque hay una mirada sobre la gordura que a mí me llamó poderosamente la atención y lo he vivido en carne propia la estigmatización que hay frente a los cuerpos que no responden a determinadas formas", comenzó diciendo Juan Palomino.

Y luego destacó: "Yo tenía un contrato de confidencialidad y no podía decir nada. Pero fue gratificante porque a medida que mi cuerpo iba transformándose como lo han visto en la serie, estaban los ensayos y toda la composición del personaje. Por eso destaco el acompañamiento del director y los productores, fue muy importante. Lo hemos charlado bastante y todo fue muy cuidado, por eso fue gratificante".

"Tuve problemas con la ropa, no soy xxl, y soy l en la vida normal... Pero quiero destacar que hubo mucha mirada cruel por parte del público al principio, pero cuando se supo que iba hacer de Maradona, ahí se entendió todo", indicó.

Por último, sobre si habrá segunda temporada, dijo: "Ojalá que sí, pero no se sabe aún. Fue maravillosa la dirección de Alejandro Aimetta, el vestuario y la ambientación. Una gran producción y ojalá haya segunda temporada porque la pasamos muy bien".

Sinopsis Episodio 10: DIOS

Maradona prepara junto a Guillermo su partido homenaje. Reanuda su amistad con Carlos Ferro Viera y vuelve a un hábito olvidado. La distancia entre él y Claudia creció y al parecer es irreconciliable.

A su vez, en 1986, Argentina hace una excelente campaña en el Mundial ganando todos los partidos que juega. Se enfrenta en la cancha con Inglaterra y nace la mítica “Mano de Dios”. Sorprende a la prensa y pronto comienza a ser el equipo favorito. En la final contra Alemania, Argentina se consagra campeón del Mundo. Mientras tanto, Diego vive un reencuentro con Claudia que cambiará sus vidas.