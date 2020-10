"Los Palmeras" aislados por casos confirmados de coronavirus

Se confirmaron casos de coronavirus dentro del grupo tropical "Los Palmeras" y por eso los integrantes del histórico ya están aislados.

Marcos Camino, líder del grupo, confirmó el contagio masivo y afirmó en diálogo con De Diez por LT10 (AM 1020): "Estamos contagiados, estuvimos reunidos la semana pasada en nuestros estudios realizando los ensayos para el evento de Colón, uno de los chicos se había contagiado y nos vimos perjudicados todos. Pero nadie está internado, ni mucho menos, solo son dolores de cabeza. Hicimos hisopados a dos de los integrantes, quienes dieron positivo, es un índice elocuente que estamos todos en la misma situación, con lo cual tenemos que hacer un aislamiento de 14 días como corresponde, pero sin mayores peligros", explicó.

"Cacho (Deicas) se hisopó, yo como fui con otro de los muchachos lo hisoparon a él, ya que no hacía falta que se haga con todos. Con el hecho de haber compartido un café, un mate o una charla ya estás infectado. Les avisé para que no se malinterprete, es una cuestión que le está pasando a mucha gente. A Cacho le dio positivo, a mí también me cuentan como positivo por el contacto estrecho", afirmó Camino.

E indicó: "Los muchachos empezaron a informarme el domingo, que se sentían mal, que tenían todos los síntomas, me llamaron dos de los integrantes, a la tarde otro, anoche el ingeniero de sonido, hoy fuimos a hacer los hisopados, le dio positivo a Deicas, al ingeniero. Estamos todos aislados, pero bien".

"Los factores de riesgo los tenemos Cacho y yo porque somos mayores, el tiene 68 y yo 70. Somos veteranos, algunos dicen otra palabra más fea... (risas). No queremos que se interprete mal, esto sirve de información para la población toda, que a pesar que no sientas nada podés estar contagiado, como mi caso y el de Cacho. Él se hizo por ansiedad, pero ya era suficiente cuando se hizo uno. Somos nueve o diez personas aisladas, que tendremos que estar 14 días. En mi casa están todos contentos, todos me dijeron algo lindo (risas)", concluyó el músico.

UnoSantaFe