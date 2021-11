Palito Ortega contó cómo fue volver a ver a su madre tras el abandono de chico

Ramón Palito Ortega estuvo como invitado el miércoles al programa Los Mammones, América, y profundizó acerca del vínculo con su madre, quien abandonó a la familia cuando él pequeño y tuvo que apoyarse de lleno en la figura de su padre. El cantante se volvió a encontrar con ella una vez luego de muchos años tras una carta que recibió.

“Vos recibiste una carta de ella y te encontrás con tu mamá una vez, ¿no?”, le preguntó Jey Mammon al genial artista. Y ahí Palito abrió su corazón como nunca: “Sí, me entró una gran curiosidad porque habían pasado muchos años y quería saber cómo estaba. Tenía esa cosa que te puede agarrar como: ‘¿Qué hago?’. No sabía bien cómo actuar. Y bueno, finalmente nos encontramos, fue un encuentro difícil... Pero bueno, yo entendía que era la vida, se dio así”.

“Yo ya había empezado a trabajar, le compré un departamento muy lindo. Le dije: ‘Yo quiero que estés acá, más cerca, en Capital’. Porque vivía en Berazategui. Y bueno, nos empezamos a ver más seguido, empezamos a hablar... Las conversaciones son interesantes porque ponen en blanco y negro muchas cosas. Ella tenía muchos argumentos siempre, me contaba cosas que yo sabía, más o menos, por dónde iba todo”, profundizó el cantante de 80 años.

Y explicó sobre su familia y cómo hicieron tras la ida repentina de su mamá: “Éramos cinco varones y una hermana muy chiquita. Y mi viejo se hizo cargo de todo. Entonces, mi viejo era como Dios. No me alcanzaba las manos para querer ayudarlo. Le dije: ‘Papá, haceme un cajón de lustrar’. Y me iba a la puerta de un club, venía un tipo y le lustraba y le cantaba, para que vengan más clientes. Y después, esas monedas se las ponía en las manos a él”.