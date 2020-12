Las palabras justas de Florencia Peña que llegaron al corazón de Claudia Villafañe y la hicieron llorar

Florencia Peña fue invitada como jurado al reality de Telefe, "Masterchef Celebrity" y logró emocionar hasta las lágrimas con sus palabras a Claudia Villafañe.

Si bien aclaró que no es chef, la conductora de Telefe se explayó de inmediato con palabras elogiosas. “Me encantan las empanadas fritas y verte acá. Me encanta que la gente te pueda conocer a vos”, dijo.

LEER TAMBIÉN: Marcelo Bendetto citó a un líder nazi, pidió disculpas y se presentará ante la DAIA

Villafañe no logró cumplir la consigna que le pidió el jurado y tuvo una noche mala. “A mí también eso me gusta porque ven a otra Claudia que es la real. ¡No me hagas llorar!”, contestó.

Luego de la devolución de Germán Martitegui, Florencia probó la empanada de Claudia. “Te veía a cocinar y siento que tenés como un exceso de responsabilidad, que me parece que eso tiene que ver con tu vida. Esa cosa de que todo te tiene que salir bien y que si vas a cocinar la empanada te tiene que salir bien y tenés que llegar a tiempo. Y que no podés fallar porque ‘Claudia no puede fallar’. Y sí podés fallar, Claudia”, afirmó.

“Yo no soy chef, pero a mí me encantó tu empanada. Más allá de a dónde llegues con el certamen, a mí me gusta verte a vos. Es relindo verte acá, sos un poco la madre de todo este certamen y sos una hermosa mujer”, le dijo Flor.

LEER TAMBIÉN: Las hermanas Maradona tomaron partido en favor de Matías Morla: "Confiamos en él"

“Flor me dice las palabras justas porque es lo que me pasa, es la verdad”, se sinceró. “La frustración tengo que sacarla de mi vida. A partir de hoy esa palabra no va a existir más en mi vida”, sentenció Claudia Villafañe.