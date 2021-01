Las palabras de Andy Kusnetzoff que hicieron emocionar a Claudia Villafañe: "En un momento complicado nos dimos un abrazo"

En la noche del martes, se vivió un momento único en "MasterChef Celebrity" (Telefe). La figura invitada, Andy Kusnetzoff, reveló frente a Claudia Villafañe un momento íntimo que vivieron hace poco tiempo.

Haciendo alusión a un "difícil momento" que le tocó atravesar a la ex de Diego Maradona, el conductor de "PH" se emocionó al recordar las palabras que compartieron en aquel día tan difícil para todos.

Cuando le tocó dar su devolución del pato que había cocinado Claudia, Andy señaló: “No puedo hablar tanto de pato pero voy a hablar de lo que me produce Claudia. La verdad es que me da mucha emoción por cómo sos, por cómo criaste a tus hijas y un montón de cosas”.

"Así que no puedo hablarte del pato. Puedo hablarte de que hace poco, hacía mucho que no nos veíamos, en un momento muy complicado nos dimos un abrazo y yo me emocioné”, aseguró con emoción. Y bromeó: “Y… no es por el pato que me emociono”.

Andy contó cómo fue ese reencuentro con Claudia: “La verdad es que me emocioné porque me dijiste algo que me mostró un poco la persona, la humanidad y la mujer que sos, así que gracias”. Conmovida, Claudia le respondió: “A vos, fue sentido el abrazo”.

Luego Santiago del Moro pidió la palabra y contó que Claudia estaba con un dolor físico en la gala: “Quiero que sepan algo: Claudia está muy dolorida hoy. Cuando entré al estudio estaba rengueando. Esto es para que sepan ustedes con qué contrincante están jugando, una mujer que lo va a dejar todo, como hiciste toda tu vida, Clau”.

Muy sensibilizada, Villafañe indicó: “Exactamente, estoy acostumbrada a batallar y quiero seguir en el certamen así que tenía que venir como sea. Un tropezón no es caída”.

