La palabra de Telefe ante el spot solidario de Susana que aún no salió al aire

En época de pandemia, varios artistas se han unido para ayudar a diferentes causas que combaten contra el coronavirus.

En esta ocasión, Susana Giménez; Ismael Cala; Araceli González; Luciano Cáceres, Eleonora Wexler, Teté Coustarot y Mario Massaccesi, grabaron vídeos para apoyar a una campaña para el Hospital Rivadavia a través de la Fundación Argentina por Más.

La idea, según pudo averiguar PrimiciasYa.com, era que los videos de estas figuras se difunda por televisión. En el caso de Susana, se le pidió a Telefe que ponga el spot que había grabado la diva con su voz.

Pero el canal de las pelotas dudó con que fuera la voz de su gran estrella y decidió no ponerlo en pantalla hasta el momento. "Le pedí ayuda a Susana y ella no dudo en hacerlo. A través de su secretaria Dolores, le mandó un audio para que se arme un video ya que ella grabar video no quiso porque no estaba producida", le contó Dany Mañas, reconocido productor y amigo de varias figuras, a PrimiciasYa.com.

"El Hospital recibió el material, se lo editó y se lo pasó a Telefe. En el cana dudaron que fuese la voz de Susana y decidieron no ponerlo al aire. Una pena", destacó.

Este portal se comunicó con Sol Tomaselli, jefa de prensa del canal, y aclaró: "Si lo queremos poner al aire, y si aún no se puso al aire estamos aguardando el 'ok' de Susana. Por ahora no se podía difundir son el 'ok' de los que están con la campaña".

"Dany está confundido y no fue así como él dice bajo ningún concepto", remarcó Sol.

En el spot, que compartimos a continuación, Susana pide: "Hola a todos, quiero decirles que nuestro querido Hospital Rivadavia, el más antiguo de Buenos Aires con esa arquitectura inconfundible y divina, hoy nos necesita a todos. Está necesitando urgente barbijos, mamelucos, antiparras y respiradores. Con 200 pesos o con lo que quieras también te convertís en héroe ayunado a estos héroes que tantas vidas están salvando. Acá está la cuenta para que la Fundación Argentina por Más le haga llegar tu ayuda. Les agradezco muchísimo y que Dios nos ayude a todos. Muchas gracias".

