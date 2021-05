La palabra de Telefe sobre la salud de Benjamín Vicuña: "Él está resfriado y se hisopó ayer y hoy"

Hace unas semanas, se dieron inicio a las grabaciones de "El primero de nosotros", la nueva ficción de Telefe y VIS (Viacom International Studios) que protagonizarán Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián De Santo y Mercedes Funes.

El lunes 3 de mayo arrancó el rodaje de este nuevo "dramedy" (dramedia) de la señal dirigida en el Cono Sur por Darío Turovelzky. La historia se trata de un grupo de amigos que, a partir de que se enteran de que uno de ellos sufre de una enfermedad terminal, se cuestionan si esa es la vida que desean llevar.

Y este viernes, según informó la periodista Fernanda Iglesias, el gremio de trabajadores de la televisión llamó a una Asamblea en plena grabación por los supuestos síntomas de Covid que presentó Benjamín Vicuña, quien así fue a trabajar durante esta semana.

LEER MÁS El dibujo de Beltrán que alertó a Benjamín Vicuña

La pareja de la China Suárez dijo que hacía cuatro días que estaba en esa situación y que no entendía por qué no lo dejaron entrar a grabar.

Sin embargo, sus compañeros sostienen que el actor expuso a todos a un contagio de coronavirus cuando le detectaron síntomas antes de entrar a los estudios de Martínez.

La palabra de Telefe

PrimiciasYa.com se comunicó con la gente de prensa de Telefe y desmintieron que haya habido una Asamblea por el tema de Benjamín Vicuña.

Además, aclararon sobre la salud del actor: "Benja está resfriado desde el jueves, se hisopó ayer y le dio negativo, y grabó. Este viernes también se hisopó y le dio negativo, pero se volvió a su casa por un tema de precaución. Como seguía resfriado se le dijo que se vuelva a su casa y regrese el lunes a grabar".

"Lo de la Asamblea no sabemos de dónde lo sacaron, pero no fue así. Y como en las grabaciones de una ficción no se pueden usar barbijos, y para extremar las medidas, Benja se fue a descansar a su casa. Pero no se suspendieron las grabaciones", remarcaron desde Telefe.

LEER MÁS Escándalo en Telefe: Asamblea contra Benjamín Vicuña porque habría ido a grabar con síntomas de COVID