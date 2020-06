La palabra del "Tano", apuntado de filtrar el video de Diego Maradona bailando cumbia

Diego Maradona fue el protagonista de un video que se viralizó en los últimos días.

En el mismo se lo puede ver bailando cumbia junto a Verónica Ojeda en México y en un momento e baja los pantalones.

El video, filmado hace tiempo, recorrió las redes sociales y generó muchos comentarios.

Stéfano Ceci, amigo de Diego, fue el apuntado por viralizar el material y él mismo se defendió en un audio que le envió a "Intrusos", América.

"Hace 20 años que estoy al lado de Diego. Siempre estuve al lado de Diego. El video está hecho con el teléfono de Diego porque nosotros estábamos cantando y yo tengo mi teléfono conectado al parlante", indicó.

Y agregó: "El teléfono no es mío, no puedo filtrar un video donde está mi brazo y mi voz. 20 años al lado de Diego y él sabe qué persona soy y nunca lo voy a traicionar. No tengo nada que ver con ese video".

"Yo soy el verdadero amigo de Maradona, los otros no me importa nada", cerró.