La palabra de Rocío Oliva tras taparse el tatuaje de Diego Maradona: "Ya pasó lo nuestro"

Rocío Oliva se tapó el tatuaje que tenía en el brazo con el nombre Diego Maradona y lo cambió por una rosa sin espinas.

Fue el periodista Lío Pecoraro quien mostró en las redes el antes y el después del tattoo de la rubia.

Por su parte, el DT de Gimnasia de La Plata también se tapó el tatuaje en honor a su ex novia con una cruz.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Rocío quien contó por qué se tapó el tatuaje que hacía referencia al ex futbolista.

"No charlé nada con él (por Maradona). Me lo tapé porque ya pasó lo nuestro y ayer cuando me fui a tatuar el nombre de mi hermano (Luciano) aproveché y me hice algo arriba del que tenía con el nombre de Diego", explicó la rubia.

Cabe recordar que la ex de Maradona confirmó hace unos días que se está conociendo con alguien, a quien prefirió no revelar su nombre.

"No sé si es noviazgo, estoy bien, pasando un gran momento, quizá en algún momento lo conozcan, no sé si ahora, seguramente en algún momento lo van a ver", dijo en charla con "Intrusos", América.