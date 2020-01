La palabra de Mónica Farro tras su desmayo en la obra "Veinte millones": "Según el médico, tuve un ataque de pánico"

Mónica Farro se descompensó anoche en plena función de la obra "Veinte millones". El episodio sucedió cuando la uruguaya ingresó a escena para jugar un ida y vuelta con Sol Pérez pero no pudo hacerlo, informó Lío Pecoraro desde sus redes.

Según pudo verificar este portal con la prensa del espectáculo, la rubia empezó temblar y terminó desplomándose, ante la sorpresa de todos sus compañeros y el público, que no terminaba de entender si lo que acababa de ocurrir era real o parte de su actuación.

"No me siento bien y esto no está en el libreto", arrojó Farro. Y las dudas se disiparon cuando, de repente, se cerró el telón.

A los pocos minutos, arribó al lugar una ambulancia y el equipo médico logró compensar a la actriz, mientras Carmen daba las explicaciones a la gente que había ido al teatro.

Mientras Farro era atendida por los médicos, Sebastián Almada, actor y director de la obra, decidió finalizar la función sin la vedette y tampoco con la actriz suplente. Él y el resto del elenco resolvieron la historia sin problema alguno.

Ya recuperada, la uruguaya pudo después realizar la segunda función con normalidad aunque se sentía sensible por todo lo que viene sucediendo en estos días por su pelea con Sol.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Mónica quien explicó qué le ocurrió anoche: "Según el médico tuve un ataque de pánico. Tenia el ritmo cardíaco en 150 y fue una crisis de nervios, temblores, falta de aire".

Y agregó: "Ninguna función se suspendió. La primera la terminaron ellos y cuando me estabilizaron la segunda la hice yo muy débil".