Miranda tras la polémica con Mar Tarrés: "Me sorprendió que me llamara con mi nombre masculino"

La profesora de canto dialogó en exclusiva con este medio tras el debate que se generó en las redes por el comentario de la modelo plus size al presentarla al aire. "Ella jamás me vio de hombre", precisó.

Anoche se vivió un momento al aire que trajo mucha polémica en las redes entre Mar Tarrés y su profesora de canto, Miranda.

"Mi profe que es una genia, la amo de verdad. Es que en realidad es Sergio y es Miranda, a él le gustan ser dos personas", indicó la modelo plus size.

"Cómo te decimos Sergio o Miranda?", indagó Marcelo Tinelli. "Miranda es mi nombre", explicó la vocalista trans.

Y añadió: "A ver, Miranda es mi apellido. Entonces, uso Miranda de nombre, y López, el apellido de mi mamá, lo uso de apellido. Llámenme Miranda López".

Lo cierto es que desde Twitter se cuestionó mucho la actitud de Tarrés de no respetar la identidad de su profesora de canto.

LEER MÁS: Pachu Peña: “No se me pasaría por la cabeza cobrar por un saludo”

PrimiciasYa.com se contactó con Miranda, quien dio su opinión de lo que se vio al aire: "Anoche, además de mi felicidad de que Marcelo me dio el espacio para poder mostrar mi arte después de tantos años de lucha, por supuesto que me sorprendió que Mar me llamara con mi nombre masculino. Ya que cuando estoy vestido de mujer prefiero que me digan Miranda".

Y fundamentó: "Por eso yo trataba de decirle a Marcelo y a ella insistentemente que mi nombre era Miranda. Creo que ella quiso ir por el lado de mi artista, que tal vez un día puedo ser Sergio y otro día Miranda, y se enredó un poco".

"Pero con honestidad, por supuesto, que todas las veces que estuve con ella -que fueron muchas-, ella jamás me vio de hombre, por eso me sorprendió anoche", finalizó.

LEER MÁS: Charlotte Caniggia durísima con el jurado de "La Academia": "Me están denigrando y maltratando"