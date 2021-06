La palabra de Georgina Barbarossa tras anunciar su supuesta presencia en la final de "MasterChef Celebrity"

Georgina Barbarossa estuvo en "PH: Podemos Hablar" y se refirió a su experiencia en "MasterChef Celebrity 2". En el ciclo de Andy Kusnetzoff, la actriz reveló -sin querer- que ella es una de las finalistas del certamen de Telefe.

El conductor les preguntó a los invitados si habían vivido una experiencia paranormal, a lo que ella respondió: "Yo creo que cuando se van nuestros seres queridos están en otro estrato. Y hace poco se murió mi mamá. y yo siempre le decía: 'Vieja, de alguna manera...' Hablábamos mucho de la muerte. Nunca fue un tabú para nosotros porque todos nos vamos a morir. 'Vos de alguna manera avisame que estás', le decía yo. Yo vivo con mi sobrina lucía que vino a estudiar teatro de Córdoba. Y de repente estábamos así, y en el pasillo de casa, no había corriente de aire, todos los cuadros y las fotos praaaaaa (hace el además de que muchas cosas caen al suelo). Y Lucía va a mi vestidor y me dice, '¿vos tiraste todos los collares?' Le digo que no y veo todo tirado en el piso. 'Vieja, pará de armar quilombo, todo bien, pero no me rompas toda la casa. Presentáte pero posta, no así', le dije. Después no tuve más noticias de la vieja".

La actriz dijo que siente que su mamá está presente durante las grabaciones de la competencia y deslizó que, en la final, rezó para tener su ayuda. "En las grabaciones de MasterChef me la pasé diciendo '¡ay vieja, tu receta!'... porque me faltaba una receta... ¿viste que tenemos que preparar un menú para la final?", comentó Barbarossa.

Los dichos de la participante generaron mucho revuelo en las redes sociales. Muchos usuarios señalaban que Georgina Barbarossa spoileó que ella estará en la final, tal y como trascendió hace unos días.

Ante la repercusión que generaron sus dichos, la actriz publicó un tuit para aclarar que todos los semifinalistas tuvieron que armar un menú para la final. "No spoileé nada. Los 4 finalistas tuvimos que preparar el menú de la final, Sol, Gastón, Cande y yo", escribió la figura de Telefe.

Algunos fanáticos del programa le creyeron mientras que otros intuyeron que estaba tratando de salir airosa de su metida de pata. De todos modos, faltan pocos días para la final y para conocer al ganador de "MasterChef Celebrity 2".

