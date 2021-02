La palabra de Fede Bal tras el coma inducido de Carmen Barbieri: "Es un momento difícil para todos"

Este fin de semana, la salud Carmen Barbieri se complicó, al punto de que los médicos que la tratan decidieron inducirla a un coma farmacológico para tratar la neumonía bilateral que la tiene a mal traer desde hace dos semanas.

Y este domingo, en "El Show de los Escandalones" (América TV), Fede Bal habló por primera vez sobre la salud de su madre y llevó tranquilidad a sus seguidores: "Está mejor", dijo.

La notera del ciclo que conduce Rodrigo Lussich estuvo esperando al actor antes que ingrese al teatro para hacer la obra "Mentiras inteligentes" y le preguntó sobre el estado de salud de su madre.

“Sé que es un momento difícil para todos”, dijo Fede, y ante la insistencia de la periodista añadió: “Si, sí, está mejor. Gracias”.

El actor no quería dar más declaraciones y aclaró ante el seguimiento de la cornista: “No me gusta correr, me parece una falta de respeto mía hacia vos. Dejame entrar a trabajar, gracias”, le dijo a Lucía Ugarte.

