La palabra del Chino Maradona luego de que Lili debió entregar las llaves de la casa de Devoto

En la noche del domingo, Rodrigo Lussich contó en "El Show de Los Escandalones" que Lili Maradona, una de las hermanas de Diego, sería desalojada este lunes de la casa ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto que el Diez le había regalado a sus padres, Don Diego y Doña Tota, muchos años atrás.

De acuerdo a lo que contó el conductor del ciclo de América TV, fueron los herederos del ex futbolista quienes le pidieron que abandone la vivienda, dado que será incluida en la sucesión familiar.

“Quieren desalojar a Lili Maradona, una de las hermanas de Diego. Es la que vivía con Don Diego, la hermana soltera”, dijo Lussich. Cabe recordar que se trata de la única de las hermanas de Diego que se lleva bien con Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna.

LEER MÁS: La entrevista de Jorge Rial a Matías Morla: "Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase"

“Los herederos de Diego, sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, la representación de Diego Fernando y de Diego Junior desde Europa quieren sacar de esta casa a Lili Maradona. Le dijeron ‘¿podés entregar la llave, por favor, que esa casa va a entrar en sucesión?’”, agregó el periodista.

Ante esta información, PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con El Chino Maradona, quien confirmó que Lili ya entregó las llaves del inmueble y se mostró "triste" por ese momento.

"Triste porque tuvimos que entregar la llave de lo que fue la casa de mis abuelos. Aclarar también que no hubo un desalojo porque no estaba viviendo nadie ahí, solamente una de mis tías tenía las llaves porque en el último tiempo cuando un par de veces vino Diego de afuera le gustaba quedarse ahí y le dejó las llaves a ella. Estoy triste por eso, por tener que dejar lo que fue la casa de mis abuelos", manifestó El Chino en exclusiva.

Y sobre le fuerte testimonio de Matías Morla en "TV Nostra", comentó: "Vi la entrevista a Morla, quería escuchar lo que decía. Él tiene una pelea con Claudia y con mis primas de hace tiempo, por eso no me sorprendió. Él necesitaba defenderse de un montón de acusaciones desde que Diego murió hasta acá. Después todo lo que dijo y contó no me sorprendió nada, para mí no dijo nada nuevo".

LEER MÁS: Matías Morla con Jorge Rial: "A Maradona lo mató Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica"