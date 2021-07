El Pájaro Caniggia lleva a la Justicia a su hijo Alex por sus fuertes mensajes en las redes

Desde sus historias de Instagram, fiel a su estilo, el mediático Alex Caniggia apuntó directamente contra su papá, Claudio Paul Caniggia, y su novia, Sofía Bonelli.

La cuenta de Instagram Chusmeteando1 recreó los mensajes publicados en las historias de Alex, enardecido con su padre y su pareja.

"Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando... La herencia que con el tucumano te estás gastando. Estás mal de verdad pero no nos estás preocupando. Que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando", escribió sin censura Alex.

Y luego, El Emperador agregó más picante conta su padre y la novia: "Cada día más viejo, pelado y de novio con el que mea parado".

Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia, se enfureció y prometió venganza contra Mariana Nannis, Alex y Charlotte Caniggia. Desde Miami, la modelo salió con los tapones de punta.

“Hola, me cansé de callarme. Los voy a hacer mierda uno por uno. Son un asco y una mentira. Truchita niña y truchito niño y trucha la madre. Todos una mierda. Nadie se salva, saludos desde Estados Unidos”, escribió Bonelli en Instagram.

Y luego en charla con Gente, Sofía contó que el Pájaro demandará a su hijo por sus manifestaciones en las redes: “Quiero ver a todos pagando. Van a tener que pagar desde el primer momento que me atacaron. Problemas gratis no me como más, ni tampoco me voy a pelear gratis”, aseguró.

“Yo no lo voy a querellar a Alex, es Claudio el que va a hacerlo. A Mariana ya le inicié una demanda. A Charlotte no. Me da lástima esa piba, pero también me atacó mucho y eso me molesta. Así que si habla de nuevo sobre mí la voy a mandar al frente con algunas cositas. ¡Falsa! Decía que no me conoce y yo le cuidaba a su perro. Siempre la contuve, un día vino llorando a tocarme la puerta hablando mal de la madre. Son todos falsos acá. ¡Entre ellos se matan!”, lanzó furiosa.

Y cerró: “No le va a quedar ni la casa que ocupan en Marbella. Porque ellos son okupas, no pagan ni el alquiler, no tienen nada, son ocupas VIP. Ella tiene a un hermano que se llama Cristian viviendo de arriba en la casa de España, es uno que toda la vida vivió de Claudio. Además de Gonzalito que ya todos lo conocemos. ¡Todos vividores! Lo digo yo, ¡Vividores y okupas!”.