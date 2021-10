Pachu Peña reveló detalles del grupo de WhatsApp de La Academia

Pachu Peña habló con Moskita Muerta y Nilda Sarli para el programa Por si las moscas y dio detalles del grupo de WhatsAppp que integran los participantes de La Academia 2021.

En este sentido, explicó lo que sucede particularmente con Agustín Barajas, novio de Hernán Piquín, que se sumó hace poco al certamen y con los otros famosos que ya no forman parte del programa.

Pachu manifestó cómo se sintieron estos últimos cambios en el grupo de participantes y afirmó: “El chat de La Academia está muy vago. Al novio de Piquín todavía no lo sumaron, de los nuevos hay muy pocos”.

Y luego reveló lo que se comenta sobre el español, de mucha participación en el programa en las últimas noches.

“Se dice que tiene el apoyo de Piquín a la hora de las devoluciones, eso es obvio. Pero es muy macanudo, es como si hubiese entrado desde el principio, lo cruzamos en los pasillos y saluda a todos, es muy copado, se acopló enseguida”, explicó Peña.

Sobre Guillermina Valdés como jurado, comentó: “Guillermina me encanta, es una revelación, parece que se desconocen al aire, ese ida y vuelta le aporta mucho, la participación de ella le da mucha frescura al jurado y es muy divertida la relación con Marcelo porque lo descoloca un poco de su lugar”.

“Yo lo veo a Marcelo (Tinelli) riéndose y me tiento, me divierto. Por ahí el jurado me pide que baile, me pide una cosa, y la gente quiere que me divierta y la divierta, creo que tengo que poner un poco de todo”, cerró Pachu.