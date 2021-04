Pachu Peña reveló que fue abusado por un cura cuando tenía 16 años

En una entrevista con Ulises Jaitt para el programa radial El Show del Espectáculo, Pachu Peña contó que fue abusado por un cura cuando tenía 16 años. El humorista sorprendió al público con su crudo testimonio.

"Yo era muy jovencito e iba a una iglesia muy seguido. Iba a agradecer o a pedir. Me sentaba ahí, a tener un momento tranquilo. Nunca iba a misa. Había un cura que me dijo: ‘A vos te veo siempre’. ‘Sí, vengo acá porque vivo cerca’. ‘Bueno, pasá a mi despacho así charlamos’, me dijo”, comenzó diciendo el cómico.

Luego, Pachu Peña precisó que la actitud repudiable que tuvo ese hombre con él.

"Y cuando paso a su despacho, me dijo: ‘Mirá, tengo esos libros ahí en el escritorio’. Me los pongo a ver y viene el cura y me abraza de atrás, con todo, y me apoya.Y le digo: ‘¿Qué haces, la re con... de tu hermana?’. Le pongo un codazo y me lo saco. Lo reputeé y me fui", detalló.

El humorista señaló que, en ese entonces, no tenía donde expresar ni a quién contarle lo que le había pasado.

"En ese entonces no había Instagram, no había nada. No estaba esta cosa del escrache. Ni siquiera a mis viejos les conté. Yo tenía 16 años, era un nene”, remarcó.

Por último, el ex Videomatch denunció que los casos de abusos en la iglesia son muchísimos, rara vez llegan a la justicia y siempre gana la impunidad.

"Hay muchos casos de curas que abusaron de chicos. Está lleno, en todo el mundo. Lo que me molesta de esto es que siempre son protegidos. Después los mandan a otros lados, pero siempre se los protege. Me parece que estos tipos deberían estar en cana, si se comprueba lo que es un abuso. Sobre todo, con los chicos”, concluyó.