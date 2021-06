Pachu Peña: “No se me pasaría por la cabeza cobrar por un saludo”

La crisis de los actores durante esta pandemia que anuló las ficciones y que mantiene muchos teatros cerrados hizo que una aplicación que cobra por mandar un saludo personalizado esté en consideración como un paliativo para muchos famosos.

Sin embargo Pachu Peña se mostró en contra de esa opción. “No se me pasaría por la cabeza cobrar por un saludo”, dijo enfáticamente en una entrevista con “Jubilados TV” (domingos 9:00 hs por A24).

Fredy Villareal, Osvaldo Laport, Romina Malaspina, Alberto “Conejo” Tarantini, Rolando Schiavi son algunos de los muchos famosos que “venden” sus saludos a través de la web con precios que van desde los 20 hasta los 50 dólares.

“Me ofrecieron y les dije no. Vengo haciendo estos saludos gratis y ni se me ocurriría por la cabeza hacerlo”, respondió Pachu ante la consulta de Andrea Falcone, conductora de ciclo. “Es una modalidad de Estados Unidos que se hace con algunas figuras, no todas, Jack Nicholson no se va a prender tampoco a hacer esto, pero con algunas figuras cantantes sobre todo se hacen”, dijo Pachu en disidencia. "Allá son 300 millones y obviamente facturan. Pero no es para nosotros y no es el momento”, sostuvo.

Por otro lado, Pachu aclaró que no estaría mal si el dinero fuera a los más necesitados. “Entiendo que hay algunos que lo hacen, lo cobran y lo donan, eso está bueno”. Pero personalmente reafirmó que “Me lo ofrecieron pero dije, no”.

Además Pachu reflexionó sobre la falta de humor en la TV. “La lectura que hice de por ejemplo, 'Corte y confección' o 'Polémica en el Bar' es que la gente necesita divertirse. Mira lo de Jey Mammon también es un éxito porque la gente necesita eso: distenderse en la noche”, expresó.

“Que le saquen una sonrisa, que no haya política, que no haya nada. Hay cosas que obviamente no podemos ignorarlas, los contagios, las muertes pero para eso están los noticieros que lo hacen muy bien y lo otro pasa por otro lado, la gente necesita divertirse distraerse”, cerró.

