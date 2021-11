Pachu Peña tras ser eliminado de La Academia: "Sabía que tenía poca vida y para mí los finalistas serán..."

Desde que arrancó su participación en La Academia, Pachu Peña estuvo siempre cerca de ser eliminado.

En los últimos ritmos, el actor y humorista estuvo siempre en los duelos, y hasta tuvo ganas de abandonar el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por no poder repuntar con sus participaciones.

Y en la noche del martes, finalmente Pachu quedó eliminado del certamen de ShowMatch, y se despidió muy agradecido y feliz por haber participado.

"Yo sabía que me quedaba poco tiempo porque quedan muy buenas parejas, los que quedan son muy buenos realmente. Yo era el más flojo y no me veía con mucha vida ahí", le dijo Pachu Peña a PrimiciasYa.com.

Luego, señaló: "Para mí Cachete Sierra puede ser uno de los finalistas y también está Noelia Marzol y Jony Lazarte con un gran talento. Son un lujo que le dan al programa con una categoría única".

Ahora, Pachu se tomará unos días de descanso mientras se prepara para hacer temporada en Carlos Paz junto a Pedro Alfonso. Peña es una de las figuras que estarán en la nueva comedia que se presentará el 25 de diciembre en el Teatro del Lago, Una noche en el hotel.

"Estoy muy contento que me hayan convocado y trabajar con Pedro, con el Chato Prado, Fede Hoppe... Es una obra para toda la familia y para que la gente se divierta ya que hace mucha falta. La vamos a pasar muy bien allá, estoy feliz", indicó sobre este nuevo desafío actoral.

Por último, Pachu Peña manifestó: "Está bueno que la gente esté respondiendo y esté yendo al teatro. Mi personaje es medio intrigante, al principio no se sabe por dónde voy, ya que termino siendo tipo mafioso al comienzo y luego un tipo adorable, pero que termina siendo un mafioso peligroso. Y no puedo contar más, un personaje que hará de las suyas y esperamos que todos se diviertan con esta obra".

RS Fotos