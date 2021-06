Pachu Peña denunció censura por parte de una revista

Pachu Peña, el histórico integrante de la troupe de Tinelli reveló esta semana que en su época de mayor explosión mediática sufrió un curioso episodio donde no lo dejaron mostrarse tal cual es. Fue en una entrevista en 'Es por ahí', el programa que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño en la pantalla de América TV, donde el conductor quiso saber si era cierta la anécdota que circulaba que decía que en en una nota le cambiaron algunas respuestas acordes al estilo de la publicación.

"¿Es cierto que una nota dijiste que tu plato favorito era el arroz con manteca y huevos fritos, y la periodista te dijo: no, no va eso?", preguntó Andino.

Inimaginablemente Pachu Peña no sólo asintió, sino que dio detalles de aquel momento, cuanto menos bizarro. "Era una nota para la revista Caras, en la época de VideoMatch... y preguntan por una comida" comenzó a rememorar aquella anécdota entre risas.

Allí explicó que "a mí me encantan las cosas sencillas. [Así que] Dije arroz con manteca, queso parmesano y un par de huevos fritos arriba". Pero tal parece que a la periodista de la revista Caras esa respuesta no le cuadraba para poner dentro del texto. Así que delicadamente le dijo a actor "No, pero eso no tiene nada que ver con la revista..." , para sugerirle que cambie su plato preferido. De esta manera, algo sorprendido Pachu resignado aceptó "bue, ponele salmón con alcaparras, carpaccio de ternera y espumante rosado". Claro que las carcajadas inundaron el estudio de América TV ante semejante situación.

Pero la cosa no terminó ahí. Porque tras relatar ese episodio, Peña agregó que además tampoco le gustó a la gente de la revista Caras su casa para hacer las fotos para la nota de aquella producción. "Y también cuando me hicieron esa nota... cuando me llamaron, dije vengan a casa", recordó entre sus clásicas tentadas. Pero más grande fue su sorpresa cuando obtuvo como respuesta "No, tu casa no da por el perfil".

Así que terminó haciendo las fotos para la revista Caras en una casa prestada, que no logró recordar de quién era. Además relató que debió hacer la producción fotográfica en bata, una prenda que jamás había usado en su vida.