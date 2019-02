Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"He hecho gimnasio, fierros, prácticamente toda mi vida pero con intermitencias. Además he sido gordo generalmente cosa que he podido resolver últimamente", explicó en exclusiva el destacado escritor.







"Hago gimnasia sistemáticamente desde hace cinco años, todos los días. Eso tiene que ver con lo que pienso que la vejez no quiere decir que uno se deteriore, que eso es una especia de imposición social con la cual uno se tiene que revelar. Uno no puede luchar contra la muerte pero sí puede luchar contra el deterioro".





"Mantenerte bien físicamente es pura ganancia en salud, calidad de vida y en sexualidad. Es bastante impresionante el resultado", fundamentó Pacho.

Y cerró sobre su pasión por los fierros: "Entreno en los espacios entre los que escribo, me tomo un espacio y ahí entreno, cuando dejo el libro. O cuando miro televisión algún programa que me interesa, es como una actividad incorporada a mi cotidianidad".









dialogó en exclusiva contras sorprender en Instagram con las fotos de su entrenamiento físico a los 77 años.