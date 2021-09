Pablo Ruiz habló de su adicción a la cocaína y los motivos que lo llevaron a vivir ese difícil momento

Pablo Ruiz se confesó con Gastón Pauls sobre sus adicciones y los problemas que tuvo en su vida personal y profesional.

El cantante, en sus inicios conocido como Pablito Ruiz, comenzó su carrera profesional desde muy joven, siendo un preadolescente con mucho éxito a finales de los 80 y principios de los 90. Pero con la fama llegaron los rumores sobre su vida personal, hechos o trascendidos que modificaron su carrera para siempre.

"Fue muy violento, muy rápido. es tener todo al alcance y vivir cosas muy fuertes, como que se hable de tu vida sexual a los 12 años en la televisión y te señalen con el dedo sin saber vos mismo qué te está pasando realmente, porque a los 12 años todavía no tenés en claro ese tipo de cosas", dijo en la entrevista íntima en Seres Libres.

Sobre como sobrellevar su vida con esa exposición, recordó: "No es que de un día para el otro lo podés controlar, tienen que pasar miles de cosas. Primero que nada siempre tenés que tener la contención de una familia, de mi vieja, que siempre estuvo. También un lado espiritual que ella me enseñó de muy chico también eso me ayudó".

A pesar de haber atravesado momentos muy duros, contó que recién en la pandemia pudo frenar y reflexionar sobre muchas cosas: "Hizo que yo me vaya para adentro y que empiece a salir todo, a limpiar toda la oscuridad, todo lo bueno, lo malo, lo que viví cuando era chico, la muerte de mi madre, todo salió ahora. Recién ahora necesité recurrir a ayuda, hacer una terapia. Mi terapia siempre fue la música, los escenarios, y tampoco fue que caí en una adicción terrible. Cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su límite".

Y sobre los hechos que lo llevaron por el mal camino, reveló: "La compañía discográfica rescindió mi contrato por mi sexualidad, porque no podían controlar no sabían como manejar eso. Aparte yo tenía 20 años y nunca decidí esconderme entre cuatro paredes y decidía a salir y hacer mi vida normalmente, tener novios. Entonces dijeron 'bueno, hasta acá llegaste'".

"Hasta ahí había sido siempre como un escape, diversión, fiestas electrónicas, pero ya después de ese hecho empecé a tocar fondo", continuó y contó como todo fue una cadena de malas decisiones: "Al no poder expresar mi arte, no poder cantar y tener unos contratos que eran también por parte de mis managers leoninos, me tuve que ir de México para no trabajar más con esas personas. Al volverme a argentina empezó a ser más fuerte. Lo hacía porque estaba deprimido, necesitaba escapar y un montón de cosas".

"Fueron seis años más o menos. La cocaína, empecé con eso. Antes eran otras como el éxtasis, más de la electrónica y pasarla bien. En la cocaína encontraba esa verborragia de poder estar con amigos y poder sacar toda la mier... que tenés adentro y poder arreglar el mundo, que por ahí es ficticio, hablar de todo y solucionar el mundo en una noche", señaló Pablo Ruiz.