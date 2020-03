Pablo Rago fue sobreseído en la causa de abuso sexual

Pablo Rago fue sobreseído en la causa por abuso sexual por la que se lo había imputado en enero pasado. La denunciante fue la actriz Érika Basile por un hecho que según ella ocurrió en 2015.

Finalmente, el juez Walter José Candela resolvió "sobreseer a Pablo Ragonese respecto del delito de abuso sexual (art. 119 3° pfo. C.P.), con la expresa mención que la formación de la presente no afecta el buen nombre y honor del que gozare; sin costas".

El 20 de febrero pasado se había dado a conocer el resultado de la pericia psicológica que se le realizó a Basile, y según indicó el informe, "la denunciante no muestra daño psicológico compatible con abuso sexual o violencia de género".

En su momento, la denuncia había relatado su experiencia con Rago: "Fue un shock, no me lo esperaba. Fui a su casa porque me invitó. Había química, nos besamos y estaba todo bien pero sucedió algo que no me esperaba. Me pidió una práctica sexual, me negué, se enojó, se puso agresivo, me insultó y hubo penetración no consentida. Yo me puse mal, me quería ir, pero él me maltrató. Sé que sólo él y yo sabemos lo que pasó. Después me fui y no lo vi más, pero él me mandaba videos (íntimos). No lo bloqueé porque había quedado pendiente un tema de trabajo que yo seguía esperando, pero nunca me respondió por eso".

