Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Monroe y Avenida del Libertador. La ambulancia del SAME llegó al lugar pero no pudieron salvarle la vida producto de la caída. El actor Juan Carlos Mastrangelo falleció el domingo a los 48 años tras caer del balcón de su departamento ubicado en. La ambulancia delllegó al lugar pero no pudieron salvarle la vida producto de la caída. (Ver nota) Embed

Pablo Muney dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y se refirió a esta triste noticia. Ambos habían generado una amistad en el ciclo que compartían por las noches en C5N, "Más tarde imposible", y además jugaban juntos al fútbol. dialogó en exclusiva cony se refirió a esta triste noticia. Ambos habían generado una amistad en el ciclo que compartían por las noches en, y además jugaban juntos al fútbol.

"Juan Carlos era un fenómeno, no puedo decir nada de él complicado. Buen compañero, no le saqué nunca que diga algo mal de nadie. Llegaba siempre alegre y nunca faltaba. No se quejaba por nada, siempre buena onda y uniendo al grupo", comentó el conductor.





"De hecho, yo era amigo y jugaba al fútbol con él los viernes. Un tipazo, yo lo conocí acá en el programa y era excepcional. Se lo va a extrañar mucho porque la verdad hacía bien tenerlo al lado. Hablé con él hasta el viernes porque a las 8 de la noche jugábamos todos los viernes. Dolor y tristeza, nos dejó helados a todos".





"Lo que se entiende es que él tenía un patio en su departamento, en un tercer piso por escalera, no era un balcón. Fue un accidente, así lo tomó la policía. Habrá que ver qué habrá querido hacer", finalizó Muney sobre el fatal accidente. finalizósobre el fatal accidente.