Pablo Lunati, víctima de una entradera: "Se fijaron que estaba durmiendo y siguieron abajo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Pablo Lunati sufrió una entradera en la casa que habita en Mar del Plata, en la zona del Faro. PrimiciasYa.com se contactó con el ex árbitro de fútbol quien explicó lo que pasó. sufrió una entradera en la casa que habita en, en la zona delse contactó con el ex árbitro de fútbol quien explicó lo que pasó.



"Barretearon la reja y la puerta. Dormido, tres de la mañana, escucho un ruido. Pensé que era mi hijo y seguí durmiendo. Cuando siento que me abren la puerta de mi habitación en el primer piso, la abren y la cierran".





"Ahí veo una imagen que no me parece la de mis hijos ni de los amigos. Como tengo piso de madera, me levanto despacio, me asomo y veo que están cargando el televisor", añadió.



"No podía reaccionar mucho porque en la otra habitación estaba mi hijo más chico durmiendo. Una impotencia bastante importante. Hice la denuncia en la Comisaría Número 5".





Y cerró indignado: "Me robaron televisor, computadora y dinero. La cara la tengo porque lo vi treinta segundos desde arriba. Se fijaron que yo estaba durmiendo y siguieron abajo. Acá en el Faro creo que es la casa número 30 que revientan".