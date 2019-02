Embed



Y añadió: "Jamás le hubiese gritado a él ni a ninguno. Si buscas los videos de No todo pasa siempre lo defendí a él, la vida privada de la gente me importa un comino".







"Si Centurión se droga o toma alcohol es un problema de él, no mío, y yo jamás le gritaría ni a él ni a ningún jugador porque soy una persona pública".





"No tengo ni qué aclararlo. No vas a encontrar un video mío gritándole eso ni a él ni a nadie, lo que pasa es que yo vendo en los medios. No hay ni un video, nunca lo hice, esa es la realidad", finalizó el ex árbitro.