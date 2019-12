Pablo Echarri cargó contra el ciudadano que no "se ocupa de entender de política"

Cristina Kirchner pidió que sus declaraciones en la Justicia como imputada en diversas causas fueran televisadas y quien opinó al respecto fue Pablo Echarri, actor que apoya hace años la gestión K.

"A mí me parece bien si esa opción le otorga transparencia al proceso después de tantos hechos oscuros que existieron puntualmente en esa causa y en otras también, me parece que es una buena medida", dijo el actor en charla con "Involucrados", América.

Y enfatizó: "Habría que preguntarse qué había detrás de la no aceptación de ese pedido. Si no nos sinceramos todos vamos a seguir cayendo en los mismos pozos de siempre".

"A mí no me gusta que los periodistas operen alejados de la realidad pero mucho menos me gusta cuando el ciudadano común no se ocupa de entender de política", cerró Echarri ante las cámaras del ciclo que conduce Mariano Iúdica.