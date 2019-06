Pablo Echarri habló como nunca de su pasado romance con Natalia Oreiro, hace ya muchos años, y contó cómo se dio aquella relación. habló como nunca de su pasado romance conhace ya muchos años, y contó cómo se dio aquella relación.





"Mis viejos siempre la quisieron mucho a Natalia (Oreiro), eran muy cercanos a ellos. Éramos muy jóvenes, ella llegaba de Uruguay de muy chica, empezó a tener una relación con mis viejos y para ella también era una contención. Había algo que funcionaba ahí. Esas cosas quedan y no se borran", afirmó el actor en diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina".

natalia oreiro.jpg



Consultado si trabajaría con su ex, Echarri lanzó: "Hace años que terminó mi relación con Natalia y, sin embargo, se sigue hablando de ello, por lo que sí creo que tendría bastante repercusión mediática si estuviésemos en una tira juntos. Pero fue más un rumor que otra cosa".





Y aclaró: "Igualmente, no existen impedimentos para que trabajemos juntos, somos todos bastante más adultos de lo que éramos unos años atrás. Lo que sí, en la era de las fake news, hay que sopesar esto con los beneficios que te puede llevar un proyecto así"





Por otro lado, habló de su actual esposa: "Con Nancy (Dupláa) me volvía loco de pasión, me sentía muy cerca de ella y encontré el amor. Hemos construido una familia hermosa a lo largo de estos 20 años. No nos hemos dado motivos y sabemos que cualquier pensamiento de estar con otra persona es una fantasía tonta".