Pablo Echarri y la enseñanza que le dejó la muerte del padre: "Fue muy fuerte"

En la noche del sábado, Pablo Echarri estuvo como invitado en "PH, Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, y recordó lo que fue el momento más doloroso de su vida: el secuestro de su padre.

Antonio fue raptado en la madrugada del 24 de octubre de 2002, mientras atendía su puesto de diarios y revistas del barrio Crucecita, en el partido bonaerense de Avellaneda.

"Las noticias más duras de mi vida están relacionadas con mi papá. El llamado de mi vieja diciendo que no aparecía y el del secuestrador diciendo que lo tenían ellos, que me quedara tranquilo, que empiece a juntar un millón de dólares y no avisara a la Policía", fue la respuesta del actor a la consigna "los que recuerdan el momento en el que recibieron una mala noticia" del "Punto de encuentro" del programa.

Sobre el difícil momento que mantuvo en vilo a la opinión pública, Pablo Echarri lo definió como una "muerte suspendida" ya que los pensamientos varían cíclicamente entre el extremo de creer encontrar al familiar con vida y darlo por muerto.

"En 2009 recibí la noticia de que le quedaba muy poco tiempo. Le hicieron una tomografía y tenía un cáncer terminal. Mientras lloraba desconsolado, el mismo día, Nancy Dupláa me dijo 'hacele un lugar a esto' y me mostró el test de embarazo de mi hijo Julián. Corrí a contárselo", contó emocionado.

Por último, reflexionó: "Mi viejo se fue el 3 de noviembre de 2009 y Julián vino en abril de 2010. Para poder recibir lo que viene hay que dejar ir a lo que se tiene que ir". Antonio Echarri tenía 73 años cuando murió.