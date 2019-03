Pablo Echarri: "El exceso a la larga trae dolor y uno siempre se pone en peligro físico y emocional"

"El Kiosco", se refirió en una entrevista radial a su época de juventud y cómo vivió aquellos años. Pablo Echarri , que estrenará el jueves 28 de marzo la película, se refirió en una entrevista radial a su época de juventud y cómo vivió aquellos años.





"Me he metido en lugares que no me volvería a meter. Tuvo que ver más con la juventud, era un muchacho bastante adepto a la noche y la diversión, fue una época de mi vida", comentó el actor en el ciclo radial "Modo Sábado", Radio Nacional AM 870.





"Cordonié y también volqué en algún momento de mi vida. Esos vuelcos que he pegado me han hecho ver lo que tenía en mi vida, como la familia, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, mis amigos, el poder de levantarme a la mañana y disfrutar del sol y la felicidad de estar vivo", amplió el actor.





Y explicó: "Abiertamente hablo de la noche con mis hijos y de forma muy gráfica el tema de los excesos. No he tenido la posibilidad de hablar con Morena siento que es pequeña y que hay temáticas que todavía no tocamos"





"Siempre tuve la duda de qué va a pasar, habiendo sido un tipo tan intenso, si un hijo mío muestra la misma intensidad. Intenté ponerme en esa postura de enojarse y eso me ha alejado de mis hijos, entonces ahora mi postura es ser abierto, hablar y darles la posibilidad de libertad para que desarrollen su propia experiencia y sus propias conclusiones. Que ellos sientan que tienen el amor de su padre", comentó Echarri.





Y cerró: "El exceso trae dolor a la larga. Con los excesos uno siempre se pone en peligro físico y emocional. El emocional es el más complejo. Cuando uno se sumerge en situaciones de exceso lo que hace es ahuecar el espíritu, lo oscurece. Entonces si se mantiene mucho tiempo en esa actitud se convierte en una persona gris".