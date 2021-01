Pablo Echarri: “Aclarar si uno se fue de viaje o no, es una estupidez”

En la noche del miércoles, Pablo Echarri fue invitado al programa que conduce Jey Mammón, "Los Mammones", que se emite por la pantalla de América TV.

Allí, fue entrevistado sobre las últimas noticias que han salido sobre su vida privada y sus apariciones públicas. Todo esto, sin dejar de lado sus historias más íntimas y graciosas.

La entrevista arrancó con Jey preguntándole: "¿De dónde venís? Hiciste un viaje lindo…". El actor le contestó: "Estuve en Estados Unidos. Subí al avión. Nunca bajé del avión, pero el viaje en avión lo hice, porque verdaderamente era tan parecido a esa persona…".

Luego, por la polémica que se generó entre El Dipy y sus críticas por su viaje a Miami y su demostración de ser nacional y popular, el actor blanqueó algunas cuestiones.

"La verdad, que aclarar si uno se fue de viaje o no, es casi una estupidez. Tener que tener esa necesidad de aclarar. Detrás de eso, hay encerrado un hecho bastante más, digamos, cruel. Tiene que ver con un hecho clasista, ¿no? De que cierta gente no puede viajar al exterior. Una cosa estúpida que creo que ni vale la pena aclararlo", dijo Echarri. .

Luego, cambiando de tema, el animador le pidió que hable de cómo era su infancia. Pablo respondió: "Cuando era chico actuaba en todos los actos de colegio. En los míos, de mi propio grado y me llamaban de los otros grados para actuar. Evidentemente, tenía cierta facilidad y me gustaba. Pero en un momento determinado perdí esa relación. Me fui a estudiar a un industrial para ser maestro mayor de obras. Nunca me equivoqué tanto en mi vida".

Una divertida anécdota que contó Echarri fue cuando salió a la calle disfrazado: "Yo tenía una novia muy, muy antigua, ¿no?, que, en un momento, yo tenía la intención de poder hacer algún acercamiento y no tenía posibilidad de hacerlo y ahí me disfracé para llegar sin que la gente me reconociera. Pero fue un fracaso total y absoluto, porque salí con el coche, disfrazado, y cuando paré en el primer semáforo, tenía las ventanillas bajas y el taxista de al lado me reconoció con peluca…", contó.

