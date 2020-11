Pablo Duggan le respondió a Ricardo Canaletti: "Simplemente leí el expediente, él se dedicó a vender diarios"

El periodista Pablo Duggan es uno de los comunicadores que forman parte de Carmel, el nuevo documental de Netflix sobre el caso María Marta García Belsunce. Los otros colegas que están en la serie son Martín Sassone y Rolando Barbano. Este último es compañero en "Cámara del crimen" (TN) de Ricardo Canaletti.

María María Marta fue asesinada en 2002 en su casa del country El Carmel. Por ese entonces, Ricardo Canaletti era jefe de policiales del diario Clarín. Y, desde 2003, Duggan afirma que la familia de María Marta no encubrió el crimen y mucho menos fue autora material del femicidio. Pablo fue muy crítico de los diarios Clarín y Nación que, según su relato, recuperaron las pérdidas económicas de la crisis del 2001 con mentiras vinculadas al crimen que tenía en vilo a todo el país.

18 años después, con el estreno en la plataforma digital, Duggan volvió a cargar tintas contra Ricardo Canaletti quien ayer en su programa de Todo Noticias no lo nombró pero le dedicó unas duras palabras.

En su programa de TN, Canaletti habló de Duggan aunque prefirió no nombrarlo. Mirando a cámara, dijo: "Yo sé lo que pasó en el (country) Carmel y lo saben también los familiares de María Marta, por más que se refieran al caso detrás de una copa de whisky".

"Yo vine a la televisión después de estar muchos años en una redacción, y antes lo estuve en Tribunales. Vine acá y será mi personalidad o mi manera de contar, que me caliento con los casos o me enfervorizo", comentó.

"Me han imitado, han copiado mis puntos de vista sobre casos policiales... Está todo bien, hermano, todos laburamos de lo mismo. Pero me han insultado, con lo cual eso me demuestra que no son colegas", señaló después, y concluyó: "El insulto a mí no me interesa en absoluto, no me ofende. ¿Saben por qué? Me ofendería si yo le diera importancia a quien me insulta. Pero como yo no le doy importancia a quien me insulta... Yo sé que lo hace para tener un minuto de cámara en el chiquero donde trabaja", sentenció.

"Ya lo decía Voltaire, la vida es demasiado corta para andar ocupándose de miserables bribones. No voy a hablar más del caso María Marta García Belsunce. Adiós, María Marta! Torpe mujer, que moriste golpeada en la bañera de tu casa, si te revolvés en la tumba no vengas acá a buscarme. Vos sabés bien dónde viven tus familiares...", advirtió el periodista.

La respuesta de Pablo Duggan en exclusiva con Primiciasya.com

Este medio se comunicó hoy con Pablo quien gentilmente accedió a contestar los dichos de ayer de Canaletti.

"Se ve que Canaletti empezó a darse cuenta del daño que le hizo al caso por seguir todas las mentiras del fiscal (Diego Molina Pico). Lo único que le importó siempre fue vender diarios. Yo le digo canillita por eso, no hizo periodismo, se dedicó a vender el diario Clarín. Es un canillita, no un periodista", sostuvo Duggan.

Y agregó: "El periodista busca la verdad, no sigue la hipótesis que vende diarios, la que la gente quiere escuchar. Canaletti es patético. Dijo que no va a hablar más del caso, ojalá cumpla".

Sobre su postura (también expresa en la publicación del libro "Perdón, María Marta: una investigación sobre el caso García Belsunce") Duggan sostiene la inocencia de la familia compuesta por Carlos Carrascosa (esposo), Irene y John Hurtig (medio hermanos), Horacio García Belsunce (hermano) y Guillermo Bártoli (cuñado fallecido).

"Yo si voy a seguir hablando y diciendo lo mismo que dije en 2003, que la familia era inocente. Todo lo que yo dije, después fue parte de los fallos absolutorios de carrascosa. Se ve que tan equivocado no estaba. Simplemente leí el expediente, Canaletti se dedicó a vender diarios. Ojalá haya cobrado algún porcentaje, aunque no creo. Ojalá pueda dormir de noche, porque él colaboró a que Carrascosa estuviera 7 años preso siendo inocente", finalizó.