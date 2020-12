Pablo Duggan se casó con Karen, su novia de 29: "Estoy feliz, es lo que quería"

Pablo Duggan se casó hoy con su novia venezolana, Karen, de 29. La boda estaba prevista para una fecha anterior pero debido a la pandemia debió postergarse.

El periodista de C5N y la profesional dieron el "sí, quiero" este lunes 14 de diciembre tras ocho meses de espera.

"Trato de resguardar un poco mi vida privada pero no nos salió muy bien ahora...", expresó con humor el conductor de "El diario" y "El desafío 2020" en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana", tras firmar la libreta roja.

LEER TAMBIÉN: Las participantes de "MasterChef Celebrity" que rechazaron sumarse al nuevo panel de "Cortá por Lozano"

La flamante novia también habló ante las cámaras. Dijo que Duggan es "un gordito complicado" y cuando le preguntaron cómo había hecho para conseguir que "uno de los solteros más codiciados de la Argentina" se casara, ella respondió: "Suena un poco petulante pero se enamoró".

"Estoy feliz, es lo que quería", continuó diciendo el conductor recién casado, quien ya planificó con su mujer realizar la luna de miel el año que viene. "Vamos a viajar cuando estemos vacunados", indicó al respecto.

"¿Van a ser padres pronto?", quiso saber De Brito. "Queremos, siempre está en los planes", aseguró el periodista. Y concluyó risueño: "No sé cómo hace para aguantarme. Soy insoportable, eso lo saben todos los que me conocen, y ella me aguanta".

LEER TAMBIÉN: Coti Sorokin escrachó a Cande Tinelli y la acusó de robo

Fotos: Gentileza Diario Clarín.