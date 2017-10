Pablo Costas se presentó en la fiscalía y ratificó la denuncia contra Natacha Jaitt

El cronista Pablo Costas fue agredido físicamente por Natacha Jaitt, cuando la trataba de abordar periodísticamente después de la conferencia de prensa que brindó el viernes 1 de septiembre.

El periodista de "Implacables" (Canal 9) hizo su descargo a través de su cuenta de Twitter: "Para los que me preguntan: Si, Natacha Jaitt me escupió y golpeó. Esto fue después de no dejarme preguntar en su conferencia de prensa".

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Costas agregó: "Después en la calle, Natacha me empezó a gritar; me escupió y empezaron a los gritos. Ese fue el momento en que me pegan la cachetada. El hermano (Ulises) también me prepoteó y me dijo que me iba a pegar...".

"La gente comenzó a separarnos... Yo no entendía nada y no pude reaccionar. Después me quedé muy mal y angustiado. Una situación muy fea...", concluyó Pablo sobre el feo momento que vivió.

Días después, el periodista efectuó la denuncia por violencia contra Jaitt: "Yo la pasé muy mal y por la dudas hice la denuncia en la comisaría. Quería despegarme un poco del tema, pero sentí que tenía que hacerlo", indicó.

"La denuncia refiere que la policía constato las lesiones y también está denunciado el hermano (Ulises) por las amenazas que se vieron. Según se comunicó la policía por teléfono conmigo, el Juzgado va a solicitar el video al canal", detalló.

