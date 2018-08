Pablo Codevilla: "Ojalá que Tinelli siga con su programa durante enero y febrero"

Pablo Codevilla habló con "Nosotros a la mañana" (El Trece) sobre del regreso de Marcelo Tinelli y de la posibilidad de que el Bailando continúe durante el verano. habló consobre del regreso dey de la posibilidad de que elcontinúe durante el verano.





"Va a empezar en septiembre, en estos días vamos a definir la fecha. La semana que viene vamos a saber ya cuando empieza", manifestó el gerente de programación del canal del solcito.





Codevilla no ocultó las intenciones de que la temporada no termine a fin de año como todos los años: "Ojalá siga en el verano. Para nosotros sería buenísimo, pero no hay nada definido todavía sobre el verano".





"La expectativa es que empiece y cuando arranque el programa se verá. Seguramente será un programa muy dinámico. Sería bárbaro para nosotros que siguiera en enero y febrero, pero primero que arranque y después veremos", remarcó.