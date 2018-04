Ova Sabatini, de festejo con Catherine Fulop: "Soy pasional y me gusta mantener viva la llama"

Ova Sabatini se encuentra feliz y emocionado de cumplir 20 años de casados junto a Catherine Fulop, la bella actriz y conductora venezolana que realizó su carrera en la Argentina. se encuentra feliz y emocionado de cumplir 20 años de casados junto ala bella actriz y conductora venezolana que realizó su carrera en la Argentina.





Ambos tuvieron dos hijas, Oriana y Tiziana, quienes ya forman parte del espectáculo nacional gracias a sus dotes artísticos.

En diálogo con este medio, Ova contestó todas las preguntas en referencia a esta fecha tan especial que celebraron durante la semana.





¿Qué significa para vos cumplir 20 años de casados con Cathy y 24 años juntos?

Internamente, en casa, es un festejo mío, de ella, pero de los cuatro también. Es un motivo de alegría pensar que en los comienzos, en el origen, ver todo lo que construimos juntos. Hace 24 años fue el punto de partida para hoy disfrutar de nuestros hijos. Uno cuando cumple años o es el aniversario, mira para atrás y ve todo lo que pasó. Te das cuenta que, en mi caso, tengo una compañera de vida que está en todos los momentos que he pasado. Buenos, felices, pero también momentos tristes. Siempre supimos que nos tenemos el uno al otro. Disfrutamos del presente con el mismo amor que nos tenemos desde que nos conocimos.

¿Cómo hacen para mantener vivo el amor y que no gane la costumbre?

Tenemos la pasión intacta, eso es muy importante. Soy pasional, me gusta mantener la llama y hago cosas para que eso pase. Me gusta el romanticismo, ejercerlo. Uno no tiene una fórmula. Lo que te puedo decir es que la pasamos bien estando juntos, nos reimos, eso es muy importante. Nos gusta salir solos la mayor parte del tiempo. Me gusta sorprenderla. Creo que hay que mantener esa llamita trabajando para eso. Demostrar amor e interés, en mi caso no me cuesta.

¿Cómo celebraron el aniversario?

Fuimos a cenar los dos solos a un restaurant muy romántico. Comimos, charlamos y nos divertimos. Lo que pasó después queda en la intimidad, ja. Pero fue muy bueno.