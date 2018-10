Otro Iturbide en "La Voz Argentina": El hermano de Mateo y padre de Agustín pasó las audiciones a ciegas

Agustín Iturbide se presentó en las audiciones a ciegas de "La Voz Argentina" y no pasó desapercibido: fue recibido con los brazos abiertos al contar que es el sobrino de Mateo (uno de los finalistas de la primera edición del programa en 2012) y la rompió toda con su versión de "Perfect" de Ed Sheeran. La semana pasada,se presentó en las audiciones a ciegas dey no pasó desapercibido: fue recibido con los brazos abiertos al contar que es el sobrino de Mateo (uno de los finalistas de la primera edición del programa en 2012) y la rompió toda con su versión de

Embed

Días después, Primiciasya.com pudo tomar contacto con Mateo quien actualmente se encuentra trabando con la música en México y nos adelantó que alguna sorpresa se venía en el programa.





"Yo estoy en México y fue algo increíble verlo desde tan lejos de casa. Creo que tiene mucho futuro dentro del programa y todavía falta una gran sorpresa que no les puedo contar, pero todavía se va hacer más grande todo este tema de los Iturbide dentro de La Voz. Es un salto muy grande el que está dando Agustín y se me caían las lágrimas. Se le van abrir un millón de puertas como se me abrieron a mí. Es un chico muy bueno y con un talento enorme, se lo merece", destacó Mateo.





Mateo y su sobrino Agustín, la realidad sorprendió a propios y ajenos. En la emisión de anoche, el hermano de Mateo, Diego, padre de Agustín que ya está dentro del programa, apareció en las audiciones a ciegas, cantó "Easy" de Lionel Richie y fue elegido por y Soledad Pastorutti. "¡Vine con una idea, de que el primero que se de vuelta se lleve mi garganta, así que Sole me quedo con vos!", dijo Diego y se fundió en un abrazo con la cantante. Y cuando todos pensaban que se trataba de un dúo entrey su sobrino, la realidad sorprendió a propios y ajenos. En la emisión de anoche, el hermano de, padre de Agustín que ya está dentro del programa, apareció en las audiciones a ciegas, cantó "Easy" dey fue elegido por Axel dijo Diego y se fundió en un abrazo con la cantante.