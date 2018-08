Otro gesto de Tinelli con la política y cerca del Pro

almorzó ayer junto a la gobernadora,, y el jefe de Gobierno porteño,. En momentos donde el conductor coquetea con su ingreso a la política, desdese lo disputan de cara al 2019.

Tal reunión se da en el marco de disputa por el reconocido conductor televisivo quien ya tuvo conversaciones con Eduardo Duhalde sobre su eventual candidatura, con Francisco De Narváez -quien además le ofreció financiamiento de campaña-, y Facundo Manes.

Tinelli habló públicamente sobre su posible candidatura durante un viaje que realizó por Jujuy en junio, donde visitó diferentes localidades como Purmamarca y Rinconadillas. El conductor dijo en un programa televisivo: "Yo estoy muy contento con lo que hago, pero no lo descarto", y agregó: "En algún momento todo lo que pueda hacer para ayudar y comprometerme para poder cambiar este país hermoso que tenemos y darle alegría esperanzas sueños la gente, lo haría con muchísimo gusto".





marcelo tinelli.jpg

Tras conocerse la noticia, una de las voces más críticas por la reunión fue la de Luis Novaresio, en Radio La Red, AM 910. Allí, en el contexto de una paritaria docente que va camino hacia una enésima ronda de negociaciones, el conductor criticó el encuentro y se preguntó: "¿Es esa la imagen de Vidal?", publica A24.com.

"Marcelo Tinelli es el conductor más importante del país, sin la menor duda. Ayer hizo una reunión junto con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Me dicen que Tinelli quiere que Vidal esté en el primer programa, en su vuelta a la televisión", agregó Luis.

eugenia vidal.jpg

Y acentuó: "Yo no voy a achacarle nada a Tinelli porque hace televisión no hace política, por ahora. ¿Pero es esa la imagen de Vidal, en este momento, la de dedicarle un almuerzo de dos horas a una situación accesoria? Porque si Scioli hiciera lo mismo, ¿qué diríamos de él? Y si lo dijimos de Scioli, me parece que también hay que decirlo de Vidal".

"Van a decir que quiero que se vaya María Eugenia Vidal, que quiero destituirla... No, ¿sabés qué me parece? Que María Eugenia Vidal está gobernando la provincia más importante y tiene la peor situación docente de hace mucho tiempo. No tiene un acuerdo salarial para los maestros. ¿Con qué cara me explican que la educación es una prioridad?", finalizó.