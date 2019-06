Otra importante ausencia en los Martín Fierro 2019: "No voy porque no estoy nominado"

Telefe organiza y televisa la entrega de Premios Martín Fierro 2019 que premia a la producción de la industria durante 2018. El domingo 9 de junio,organiza y televisa la entrega deque premia a la producción de la industria durante 2018.





Mirtha Legrand, Moria Casán y Mariana Fabbiani. Y, a días de la noche más esperada, ya hay otro gran ausente, que se suma a





Santiago del Moro confirmó que no asistirá a la gala. "Amo los Martín Fierro, pero no estoy nominado y no voy. Este año no me toca a mí. Tengo varios y soy siempre agradecido. A mí me gustan los Martín Fierro, pero no estoy nominado y es como ir de colado a una fiesta", señaló en una nota telefónica con "Pamela a la Tarde".





"Soy de perfil bajo y me encanta ir cuando me nominan. Me parece gracioso ir si no estoy nominado. Lo voy a mirar desde mi casa por la gente que quiero. Quiero que ganes, Pame, ja, ja, ja", agregó.