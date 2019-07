Otra denuncia contra Cherrutti; ahora Majo Dupré: "Me ofreció trabajo por sexo"

Melissa Brikman, una ex bailarina del staff de Miguel Ángel Cherutti, denunció que el actor y comediante abusó de ella en 2003 cuando le pidió que tenga sexo a cambio de trabajo.





"En la semana voy a la casa, que no era la casa, era un lugarcito que seguro alquilaba para este tipo de castings, me dijo que me sacara la ropa, que quedara en bombacha y corpiño, pensé que era normal. Esto fue con él solo, era en el centro a cuatro cuadras del teatro. Me dijo que quería verme bailar, yo lo tomé como que estaba en bikini", contó Melissa en "Intrusos", y agregó: "Me quedé tres horas encerrada. Volvió y me pidió un remis y me dijo que estaba contratada. Me estaba probando a ver si era sumisa. Yo ahí estaba tranquila, estaba cumpliendo un sueño", contó Melissa.





Luego de aquel "casting", como lo definió Brikman, fueron a El Calafate a hacer el show. Todos se hospedaron en el mismo hotel, ella compartió habitación con una colega: "Estando allá me toca la puerta y me dice 'soy Miguel, vení que vamos a hablar algo del pago'".





"Voy y cuando entro, la tenía afuera, estaba con el pantalón bajo, un jean azul oscuro y me dice 'vení, chupámela, ¿sabés quién soy yo?'. Después me pone en la cama, me siento y me hace chupársela y me dice 'dale, nenita, la vas a pasar bien conmigo, esto queda entre nosotros dos', y yo diciéndole que la señora estaba embarazada de su último hijo. No le importó nada, le decía que 'basta'. Me penetró, hizo todo lo que tenía que hacer", continuó su relato, y dijo que luego de eso regresó a su habitación y se bañó: "Me sentía sucia".





Pese a que Cherutti negó el hecho y llevará a la Justicia a la ex bailarina, ahora apareció otra voz fuerte de una ex vedette de la obra "El pueblo quiere gozar". La artista, en charla con Lío Pecoraro de "Todas las tardes", contó: "Cherutti me había ofrecido trabajo por sexo. Cuando uno recién comienza estás que sí que no. En esa época estaba María Marta Serra Lima, Iliana Calabró... Nunca quiso que yo fuese a su oficina, vino dos veces a mi casa, accedí. Cuando pasó toda la negociación, vamos a decirlo así, se fue de mi casa y se fue con él el contrato. Él tiene algo muy particular en su cuerpo, que su mujer sabe, no voy a presentar una denuncia, esto fue hace más de 10 años, pero sí quiero que esta chica haga justicia".