Hace unas semanas estalló el escándalo cuando Flor Vigna compartió en Instagram una imagen de una escena romántica junto a Nicolás Cabré en ficción.

Nicolás Cabré no quiere que lo promocionen junto a Flor Vigna







Lo cierto es que quien compartió una foto similar en las redes sociales fue la actriz Lola Morán, quien interpreta a Nicole en "Mi hermano es un clon", El Trece.





Vigna generó el enojo de Laurita Fernández, novia de Cabré. Consultada sobre la foto que subió Lola, la jurado del "Bailando" dio su opinión. En aquel momento la foto degeneró el enojo de, novia de. Consultada sobre la foto que subió, la jurado deldio su opinión.





"Por décima vez, no. Fueron otras cosas las que llevaron a que ambos hablemos de algo que no queríamos que suceda más... Hay otras cosas, no es que él es un loquito y yo una freak", sostuvo Laurita al programa "Los especialistas del show".





