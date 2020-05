Osvaldo Santoro contra El Trece: "Lo que hacen es hasta perverso"

El Secretario de SAGAI, Osvaldo Santorio, brindó una entrevista ayer en Bremer Directo, el ciclo que conduce Luis Bremen en AM 750 y apuntó fuerte contra el Trece por subir toda la ficción a Youtube y no pasarla al aire.

La plataforma de Google no le paga a los actores por el uso de su imagen, gestión de la que se encarga de recaudar SAGAI.

"Desde que comenzamos en SAGAI, en la fundación, puso todo en énfasis en los actores más grandes. A nosotros se nos agrega el desconocimiento del otro. Eso forma un deterioro emocional en actores que fueron gloria de nuestro país. Esa es la esencia misma del actor. Con la pandemia esto nos preocupa mucho más. Lo que más importa es que para los actores y las actrices que somos el único sustento en el bolsillo. Estamos pidiendo que pongan ficción nacional en los canales. Sobre todo para que los actores puedan resarcidos económicamente desde SAGAI, si no, no lo podemos hacer", contó Osvaldo en charla con Bremer.

Y agregó: "En cualquier tira de televisión hay cientos que trabajan y ese dinero puede ser bueno para ese actor que está sin trabajo".

Sobre el cálculo de cómo cobran los actores, Santoro dijo: "La fórmula que tiene SAGAI tiene que ver con el uso de la imagen. Si de repente la película donde yo trabajé y la pasan en un canal perdido no tiene mucho rendimiento pero si la ponen en un canal de aire donde mucha gente la está viendo, de repente el actor cobra mucho más".

"Al canal no le insume ningún gasto. Esos éxitos pudieron haber sido vistos en su momento y alguien puede no haberlo visto. La gente necesita la ficción. Como una necesidad de alimento, porque necesita evadir la realidad con una historia bien contada es un placer inmenso", añadió.

Ante la pregunta sobre qué canales los perjudican, Osvaldo fue duro con El Trece, empresa del Grupo Clarín, y separó a Adrián Suar de esas decisiones.

"Canal 13 me sorprende porque no ficción nacional sino que también pasa toda su ficción en Youtube donde sabe que no nos pagan. Me animaría a decir, de esto me hago cargo yo, puede parecer hasta perverso. Si sabés que no nos pagan por qué lo ponés en un canal de Youtube cuando lo podés poner en tu propia programación. Hemos hecho lo imposible, sobre todo porque Adrián Suar es un actor como nosotros, si bien no tiene la decisión definitiva, sí puede influir para que esto suceda porque me parece que es más que necesario. Vamos a ver. Telefe es el que más nos está ayudando", enfatizó.

"Yo nací en Pol-Ka. En el 95 arrancamos con Poliladron, las primeras grabaciones las hacíamos en una cancha de paddle. Era lo que debería ser siempre, hecho con corazón, con alegría, con entrega. Adrián en ese sentido fue un tipo muy emprendedor. Creo que lo sigue siendo. Aquella gesta de Poliladron y de la primera etapa de Pol-Ka fue impresionante. Cambió totalmente la ficción", contó.

"Adrián nunca cambió, lo considero un tipo humilde, pero está en un esquema que definen grandes corporaciones. Nosotros debemos cobrar de ahí, de Youtube. Hace falta un marco regulatorio sobre las plataformas", finalizó.