Osvaldo Laport: "Fui víctima de bullying por ser galán"

Osvaldo Laport, mientras disfruta el estreno de su nueva película "Bandido", en Cine.ar TV y salas locales, reveló que "fui víctima de bullying por ser galán".

“He sido víctima de episodios personales poco felices, como la discriminación al ser protagonista de un género. El bullying no es solamente al gordo, al flaco, al racismo, también está instalado en que si sos actor de telenovela no podés hacer cine o teatro. Sin embargo, yo históricamente arranqué haciendo teatro y dirijo”, señaló el actor de 64 años en una nota con Marcela Coronel en su ciclo radial "Mientras tanto" (Mucha Radio).

LEER MÁS Desopilante anécdota de Osvaldo Laport de cuando encarnó a "Catriel": "Me estoy caga... de frío"

Y añadió: “Recuerdo haber estado en la primera lectura del guión de un film con artistas internacionales. El director se desarmaba en calidez hacia los demás, y a mí me salteaba la mirada. Hasta que en un momento me sentí incómodo y le pregunté si ele pasaba algo conmigo. Y luego me contó que no me quería en el elenco. Me dijo ´mi miedo es que hiciste personajes muy fuertes, y no quiero que el público venga al cine a ver qué está haciendo Catriel o qué está haciendo Guevara´. Entonces le agradecí la sinceridad, me levanté y me fui, no hice la película”. Luego remarcó: “Yo siempre estoy abierto, lo que pasa es que la sociedad está cerrada”.

El nuevo film en el que participa Laport trata la historia de un músico popular que agobiado por su carrera pierde la motivación para cantar.

“Es una película chiquita, simple, sin pretensiones, pero es un producto genuino, realizado íntegramente en Córdoba. La película tiene que ver con amigarse con uno mismo, algo que nos pasa a todos, no solo a los artistas, a la humanidad toda. Que estamos enemistados con uno mismo. Y a veces no encontramos la posibilidad de sentir la calma. A este personaje le sucedió eso”, señaló el actor, que también se encuentra haciendo teatro en Calle Corrientes con la obra "Rotos de amor" junto a Antonio Grimau, Roly Serrano y Victor Laplace.

LEER MÁS Osvaldo Laport contó otra interna de las vacunas VIP y los famosos: "Fueron al camarín y..."