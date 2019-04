Osvaldo Laport: "Tengo un vínculo con el vino muy fuerte"

En 2018, Osvaldo Laport viene de un gran año laboral: supo lucirse con su personaje de abuelo de Juan, en la tira de Telefe, "100 días para enamorarse". Además, por estos días se sube a las tablas junto a Pepe Soriano, Víctor Laplace y Gustavo Garzón en la comedia "Rotos de amor" en el teatro Picadilly.





Sin embargo, el actor quiso ir un poco más allá y se la jugó al todo por el todo en su nuevo rol de empresario vitivinícola.





Al respecto en una nota con PrimiciasYa.com, el artista señaló: "Siempre es algo que tenía como asignatura pendiente. Siempre estuvo en mis fantasía sacar un vino, como lo fue en su momento con la fragancia y la línea de ropa interior. Tengo un vínculo con el vino muy fuerte, más allá de lo que tenga que ver con consumir o sentir placer".





"Mi viejo tenía dos plantas de parra, dos nada más, pero él hacía su vino. Yo cortaba los racimos de uva, y tal vez eso quedó en mí. Hoy disfruto mucho abrir una botella, me da alegría, me provoca un estado de placer", destacó.





Y luego reveló: "La idea nace cuando le comenté a mi amigo Ariel Garibay de querer tener mi marca de vino, un día que me fue a llevar un guión. Lo mantuve como en silencio hasta que se armó toco. Un día, en una cena con Viviana (su mujer) y Jazmín (su hija), puse una botella y Vivi esa noche sin darse cuanta me dice que no quería tomar vino ya que le dolía la cabeza. Ella pide que le traiga gaseosa... ¡me quería matar! (risas). Nunca vio que la botella llevaba mi nombre hasta que se la puse frente a sus ojos y ahí se enteró. Fue muy divertido".





De esta manera, durante la última semana en un bar de Palermo, el artista hizo la presentación de su Malbec/Roble 2016.En el evento estuvieron presentes Viviana Saez, su mujer; y sus amigos Gabriel Corrado, Gustavo Garzón, Víctor Laplace, Arnaldo André, Iliana Calabró, Martha González, Antonio Grimau, Marita Ballesteros, Roberto Peña, Miguel Angel Rodríguez, Christian Sancho y Sebastián Almada, entre otros.





Con respecto a cómo sigue su año laboral, Laport contó: "Seguimos con Rotos de amor, en mayo habrá gira. Luego en julio haré una película en Córdoba, El bandido, y sigo dando clases de teatro en Escobar, y con el intendente Ariel Sujarchuk vamos a crear el primer elenco estable con artistas locales donde habrá un colega de trayectoria que participe".