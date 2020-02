Osvaldo Laport sobre la posibilidad de que su hija vaya al “Bailando 2020”: “Jazmín se preparó en todas las disciplinas”

Osvaldo Laport se encuentra en Carlos Paz disfrutando de una exitosa temporada teatral con “Rotos de amor”, obra que realiza con Víctor Laplace, Hugo Arana y hasta la semana pasada, Pepe Soriano.

La comedia que produce Javier Faroni, además de estar tercera según los datos de AADET, se llevó el premio Carlos de Oro 2020. “Fue algo inesperado, pero por lo que yo interpreto y sé, se reconoció el arte de un buen texto y el acompañamiento de cuatro hombres de trayectoria, y en particular el emblemático Pepe Soriano en sus 90 años, Víctor Laplace y Hugo Arana con una trayectoria increíble también”.

LEER MÁS La emotiva despedida de Pepe Soriano de “Rotos de amor”: “Tener 90 años no es tan fácil y se necesitan determinados controles”

Cabe destacar que la semana pasada, Pepe decidió bajarse de la obra por temas de salud y en su lugar entró el actor Matías Scarvaci.

“Me puso triste que se vaya. Pepe es un ser que aprendí a querer y a descubrir que es un tipo muy generoso no solo arriba del escenario sino que también debajo del escenario y nos hicimos muy amigos. Claro que lo acompaño en su decisión más allá que también son sus primero jóvenes 90 años y hay que cuidar la salud, hay que reparar el cansancio y agotamiento”, indicó Laport.

Por otro lado, Osvaldo se refirió al trabajo que están haciendo en Mar del Plata su mujer, Viviana Saez, y su hija Jazmín con “Burlesque Baires Show”, obra en la que él es el director.

“No es común que toda la familia de artistas esté trabajando en esta misma plaza. Me da muchísima alegría y confieso que estoy muy feliz de verlas a ellas felices. Saber que tu mujer y tu hija están transitando un escenario juntas, trabajando en lo que ellas también aman, el sacrificio se hace más liviano en el sentido de extrañarse ya que yo estoy en Carlos Paz”, señaló.

Sobre la posibilidad de que su hija vaya al “Bailando”, manifestó: “Me gustaría que esté. Cuando yo tomé la decisión hace ya unos años y cuasi empujada por ella, lo hice porque entendí que para el actor no deja de ser un semillero para aprender y sumar, yo no había hecho comedia musical, había cumplido 60 años y no me quería perder la oportunidad para decir qué me pasa con el baile. Después de ahí me llamaron para trabajar con Flavio Mendoza en Shiddarta y poder desarrollarme, si bien mi personaje no bailaba, en un espectáculo de esa categoría”.

Luego, remarcó: “Jazmín mamó desde muy niña el detrás de escena o el escenario mismo. Yo siempre como padre traté de inculcarle que se preparare y ella lo hizo en todas las disciplinas, canto, baile y actuación para que sea una artista integral y para que cuando surja una posibilidad no digan que está ahí porque es la hija de… que sea por su talento”.

LEER MÁS El dolor de Osvaldo Laport por la baja de Pepe Soriano: "Lo amo muchísimo a este viejo, pero es una decisión personal"