Osvaldo Laport contó por qué se fue de la tapa de "Gente": "Vivimos en una sociedad muy pacata"

Anoche, revista Gente organizó la fiesta para llevar a cabo la tradicional tapa de los personajes del año.





Como todos los años, no faltaron las tres figuras principales del espectáculo: Susana Giménez, Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli.





Y otra de las figuras convocadas fue Osvaldo Laport, quien decidió irse antes de hacer la foto de tapa. El actor lo escribió en su Instagram: "Me tropecé con listas VIP", manifestando su molestia y su ida de esta producción adonde fue convocado por su trabajo en "100 días para enamorarse", además de lucirse en teatro en "Siddharta".





Tomás Dente contó en "Nosotros a la mañana" que Laport llegó con su auto al Hipódromo de San Isidro y cuando le contaron que no había lugar para estacionar en la zona VIP, que era sólo para Marcelo, Susana y Mirtha que "no soy más que nadie ni menos que nadie". Y por eso se fue.





Según el periodista, la producción lo llamó de inmediato y Laport habría dicho que "no cuentan conmigo para nada más".





En diálogo con PrimiciasYa.com, Osvaldo explico: "Está todo bien, a esta altura de mi vida no me puedo enojar con una realidad que es nuestra sociedad. Pero no me enojé con nadie porque no tuve la oportunidad de hablar con nadie".





Y agregó: "Lo que subí fue para agradecer a Aldo Benítez para agradecer los zapatos y era una picardía que no lo pudiera mostrar. Aproveche y puse que me había tropezado con humor".





"Pero ya me conocen, jamás me van a ver sentado en algún lugar hablando mal de nadie. Simplemente me di media vuelta y me fui. Todavía vivimos enfrascados en una sociedad muy estructurada y pacata", finalizó Laport.