Oscar Ruggeri sobre el populismo y los políticos: "Pasan los gobiernos y los pobres siempre están"

Oscar Ruggeri se convirtió en tendencia en Twitter por sus opiniones políticas y por su fuerte crítica al “populismo”. El extracto del que todos hablan se dio este mediodía en el ciclo "90 minutos" que se emite por Fox y que conduce el Pollo Vignolo.

“Me voy a meter mucho este año con los temas sociales y políticos”, anticipó el exfutbolista y campeón del mundo en México 1986.

Y expresó con vehemencia: “Basta del populista que dice ‘soy popular, soy socialista’ con la plata del otro, con la plata de los demás”.

“Dicen los pobres, los pobres, los pobres, pero desde que tengo uso de razón que pasan y pasan, y los pobres siempre están. Desgraciadamente no los ayudamos, en nada”, enfatizó en su relato.

Otras opiniones de Ruggeri

"Hoy venía escuchando la radio como a 20 economistas. Por unas medidas que dio el presidente. Unos genios. Los 20. Yo digo: ´¡Genios, cráneos, por qué no se juntan todos y dicen vamos a hacer una mesa de economistas y vamos a hacer qué es lo que necesitamos!´. Todos opinan, desde afuera... cuando entran hacen cada moco... ¡cada moco!", dijo el Cabezón cuando el gobierno de Macri estaba en su peor pico inflacionario.

Y remataba: "Entonces por qué no se juntan todos si queremos el país y lo vamos a sacar adelante, entre todos. No pasa ni en el fútbol, porque somos los argentinos así, no nos gusta, no queremos que le vaya bien a ese, queremos que le vaya mal así entro yo porque soy un fenómeno, y los demás quieren que me vaya mal a mí, así estamos".