Oscar Ruggeri sobre la crisis: "Â¡Todos opinan desde afuera, cuando entran se mandan cada moco!"

Oscar Ruggeri en "90 Minutos", el programa que conduce Pollo Vignolo por Fox Sports, son siempre muy comentaras y viralizadas. Las reflexiones deel programa que conduce, son siempre muy comentaras y viralizadas.





Desde el humor hasta las anécdotas más disparatadas, la forma de expresarlas del ex campeón del mundo generan muchas visualizaciones.





Ahora, Oscar se puso un poco más serio y habló de la crisis del país y de los opinólogos que hay por todos lados: "Hoy venía escuchando la radio como a 20 economistas. Por unas medidas que dio el presidente. Unos genios. Los 20. Yo digo: ´¡Genios, cráneos, por qué no se juntan todos y dicen vamos a hacer una mesa de economistas y vamos a hacer qué es lo que necesitamos!´. Todos opinan, desde afuera... cuando entran hacen cada moco... ¡cada moco!", dijo el Cabezón.





Y remató: "Entonces por qué no se juntan todos si queremos el país y lo vamos a sacar adelante, entre todos. No pasa ni en el fútbol, porque somos los argentinos así, no nos gusta, no queremos que le vaya bien a ese, queremos que le vaya mal así entro yo porque soy un fenómeno, y los demás quieren que me vaya mal a mí, así estamos".