Oscar Ruggeri explotó al aire contra Juan Grabois: "Me rompí el or.. 20 años, ¿Cuál es tu problema?"

Oscar Ruggeri criticó fuerte a Juan Grabois por sus declaraciones donde cuestionaba las costosas marcas de los vehículos de la gente que participó de la marcha del 17 de agosto.

El ex defensor de la selección volvió a ser tendencia en Twitter por hacer pública su bronca contra el referente social.

Fue en el programa "90 Minutos", Fox Sports, cuando se venía siendo los tres casos de coronavirus confirmados en Boca Juniors.

En un momento Sebastián Vignolo decidió poner un freno e ir a una pausa comercial no sin antes chicanear al campeón del mundo de 1986. “¿Te peleaste con alguien?”, le preguntó.

Y ahí Ruggeri fue implacable: “No... es que hoy lo escuchaba a Grabois, que dice que la gente que salió el lunes tenían todos Audi y Mercedes Benz. Yo le digo que tengo una Ram, ¿cuál es el problema? Jugué 20 años al fútbol, me rompí el orto".

"¿Cuál es el problema de que tenga una camioneta? Si trabajó bien y se lo ganó bien...”, señaló muy enojado.

Al ser el video viral, Grabois respondió: "Sr. Ruggeri, mi problema no es que quien se rompa el alma laburando pueda vivir bien; mi problema es que millones que también se rompen el alma laburando no tengan techo ni pan. Muchas veces los que tienen todo no pueden entender que la prioridad deben ser quienes no tienen nada".